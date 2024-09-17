‘Anayasa’nın 4. maddesi kaldırılmalı’ diyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
‘Anayasa’nın 4. maddesi kaldırılmalı’ diyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt

Anayasa'nın ilk 4 maddesini hedef alan açıklamaları ile tepki çeken HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kendisine sert tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel'e bir soru sorarak yanıtlaması için 72 saat süre verdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, paylaşımına "Özgür efendi" diyerek başladı.

Anayasa'nın 4. maddesinin değiştirilmesi yönündeki açıklamalarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına bir soru ile yanıt verdi.

Özgür Özel'e "İstersen koya çekebilirsin" diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, sınav süresini de 72 saat olarak belirledi.

Sosyal medyadan Özgür Özel'i alıntılayan Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Efendi!

Sana bir soru soracağım. Zorlanırsan kopya çekmek serbest. Ama çevrendeki beceriksizlere sorarsan sana yanlış yaptırabilirler.

Soru şu:
"Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik umdeleri CHP’nin ana prensipleridir... Tek parti döneminin icabı sayılarak Anayasaya sokulmuş olan bu 6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız." cümleleri hangi partinin seçim beyannamesinde yer almıştır.

Sınav süresi, sorunun zorluğu ile mütenasip olarak 72 saattir."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN HÜDA PAR'A ANAYASA TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa'nın değiştirilemez ilk 4 maddesinin değiştirilmesini isteyen HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na "Oy toplarken, vatan, millet, ezan deyip milli ve dini duyguları sömürenler şimdi bayrağımıza, İstiklal Marşımıza, Ankara’nın başkent olmasına karşı olan HÜDA PAR'ın sırtını sıvazlıyor. Halep oradaysa, arşın buradadır! Bu milletin birliğinin, beraberliğinin garantisi CHP'dir!" sözleri ile tepki göstermişti.

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