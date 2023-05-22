Ancelotti ırkçılığa karşı alıncak tek önlemi açıkladı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Vinicius Junior'un uğradığı ırkçı söylemler hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Ancelotti ırkçılığa karşı alıncak tek önlemi açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

Valencia-Real Madrid maçının ikinci yarısında tribündeki bir taraftarın Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a hitaben ırkçı hakareti sonrasında tepkiler dinmiyor.

Maçın ardından çok sert konuşan Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Ancelotti, "Futboldan konuşmak istemiyorum. Çok kızgınım. Bugün burada olanlar utanç verici. Tüm stat Vinicius'a maymun diye bağırdı. İspanya liginin bir sorunu var ve bu, Vinicius değil. O sadece kurban. Bu şekilde futbol oynanamaz. Maçı kazansaydık da aynı şeyleri söylerdim. Olanlar çok ciddi" dedi.

"TEK ÇÖZÜM..."

Irkçılık için alınacak en büyük önlemi de açıklayan Ancelotti, "Burası, büyük takımların olduğu bir lig. Ama bu sorunu ortadan kaldırmalıyız. 2023 yılındayız. Tek çözüm maçı durdurmak. Futbolda ırkçılık ile ilgili bir protokol var ama çözüm, maçı durdurup eve gitmektir" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Mecliste Hizbullah'ı istemeyen Fenerbahçe taraftarı PFDK'ye sevk edilince Fatih Altaylı isyan etti Spor
Mecliste Hizbullah'ı istemeyen Fenerbahçe taraftarı PFDK'ye sevk edilince Fatih Altaylı isyan etti
Baking makyaj nedir Sağlık
Baking makyaj nedir
Yaz yaklaşıyor. Selüliti olanlar dikkat. Bu yiyeceklerden uzan durun Sağlık
Yaz yaklaşıyor. Selüliti olanlar dikkat. Bu yiyeceklerden uzan durun
Havuzdaki tehlike Sağlık
Havuzdaki tehlike
Ay'da nasıl Türk mahallesi kurulacak? Uzay şirketleri açıkladı Teknoloji - Otomotiv
Ay'da nasıl Türk mahallesi kurulacak? Uzay şirketleri açıkladı
Badem göz estetiği ile ilgili bilinmeyenler Sağlık
Badem göz estetiği ile ilgili bilinmeyenler
B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? Sağlık
B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?