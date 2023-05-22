Ancelotti ırkçılığa karşı alıncak tek önlemi açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

Valencia-Real Madrid maçının ikinci yarısında tribündeki bir taraftarın Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a hitaben ırkçı hakareti sonrasında tepkiler dinmiyor.

Maçın ardından çok sert konuşan Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Ancelotti, "Futboldan konuşmak istemiyorum. Çok kızgınım. Bugün burada olanlar utanç verici. Tüm stat Vinicius'a maymun diye bağırdı. İspanya liginin bir sorunu var ve bu, Vinicius değil. O sadece kurban. Bu şekilde futbol oynanamaz. Maçı kazansaydık da aynı şeyleri söylerdim. Olanlar çok ciddi" dedi.

"TEK ÇÖZÜM..."

Irkçılık için alınacak en büyük önlemi de açıklayan Ancelotti, "Burası, büyük takımların olduğu bir lig. Ama bu sorunu ortadan kaldırmalıyız. 2023 yılındayız. Tek çözüm maçı durdurmak. Futbolda ırkçılık ile ilgili bir protokol var ama çözüm, maçı durdurup eve gitmektir" ifadelerini kullandı.