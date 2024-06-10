Ancelotti tüm kapıları kapattı

Dünyaca ünlü teknik adam İtalyan basınına verdiği demeçte, bu turnuvanın Real Madrid için ekonomik bir getiri sağlamadığını ve katılım göstermeyeceklerini belirtti.

Ancelotti'nin ifadelerine göre, "Real Madrid gibi diğer kulüpler de daveti geri çevirecek. FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatıyla takımların katılımını beklememeli. Bir Real Madrid maçının değeri 20 milyon Euro... FIFA, bu meblağı turnuva için bize öneriyor." şeklinde konuştu.

FIFA, geçen sene Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını açıklamıştı. 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek olan turnuvada, altı konfederasyondan toplam 32 takım yer alacak.

Sekiz grupta dörder takımın mücadele edeceği turnuvada, takımlar tek maç üzerinden karşılaşacak ve gruplarını ilk iki sırada bitirenler bir üst tura çıkacak. Turnuvanın sonraki aşamaları da tek maç üzerinden gerçekleşecek ve üçüncülük maçı yapılmayacak.