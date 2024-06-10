Ali Koç Aziz Yıldırım'ı şampiyonluğa çağırdı

Bu akşam Fenerbahçe Beko, basketbolun zirvesindeki rekabette Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Serinin kritik üçüncü maçı, saat 20:30'da Ülker Arena'nın ev sahipliğinde başlayacak.

Kulüp Başkanı Ali Koç'un, seçimde yarıştığı Aziz Yıldırım'ı bu önemli final serisi maçına davet ettiği ve Yıldırım'ın da maçı izlemek üzere Ataşehir'deki Ülker Arena'ya geleceği iddia edildi.

FENERBAHÇE KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK!

Eğer Fenerbahçe bu maçtan zaferle ayrılırsa, 2023-24 Türkiye Basketbol Ligi sezonunun şampiyonu olacak. Fenerbahçe Beko, serinin ilk iki maçında Anadolu Efes'i mağlup ederek seride 2-0 önde bulunuyor ve bu akşamki maçla birlikte şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor.

Dev maç, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.