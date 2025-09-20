Anderson Talisca'nın dünyası başına yıkıldı! Tam bir yıkım

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertlilerin yıldızı Anderson Talisca, kaçırdığı penaltıyla taraftarın tepkisini çekmişti. Göztepe maçının ardından Alanyaspor karşısında da penaltıdan yararlanamayan Anderson Talisca ile ilgili Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, dikkat çeken bir karar aldığı öne sürüldü.

ANDERSON TALISCA'YA PENALTI YAŞAĞI!

Sabah'ta yer alan habere göre; Domenico Tedesco, Anderson Talisca'nın penaltı atmasını yasakladı. Deneyimli futbolcu için artık penaltı defterinin kapandığı sadece frikiklerde topun başına geçeceği iddia edildi. Talisca bu sezon Süper Lig'de kullandığı 2 penaltıdan da faydalanamazken, daha önceki 4 penaltıda da fileleri bulmayı başarmıştı.

ANDERSON TALISCA'NIN SEZON RAKAMLARI

Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasını toplam 8 maça çıkarken, bu mücadelelerde toplamda 459 dakika sahada kaldı. 31 yaşındaki tecrübeli isim, bu sürelerde 2 kez ağları havalandırmayı başardı.

