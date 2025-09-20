Cristiano Ronaldo yine olay oldu! Bu kez de hakaret etti

Kaynak: Haber Merkezi
Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. Portekizli yıldız, paylaşılan videoya yaptığı yorum ile tepki çekti.

Al Nassr'da forma giyen ve takım kaptanlığını yapan Cristiano Ronaldo bu kez sosyal medya hesabında hakaret ettiği yorumla gündeme geldi. Instagram'da Joao Felix'in 25 yaşında Al Nassr'a transfer olmasının eleştirildiği bir videoya Ronaldo yorum yaptı.

40 yaşındaki futbolcu, "Gerizekalılar futbol hakkında hiçbir şey bilmiyor ama yine de fikir beyan ediyorlar." yorumunu yaptı.

Ronaldo'nun bu hareketi büyük tepki çekti.

