Arda Güler için Real Madrid'e olağanüstü teklif! Yok artık: Dünya futbol tarihine geçecek rakam

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için tüm dünyanın konuşacağı bir gelişme yaşandı. İspanyol devinde performansıyla ışıldayan Arda Güler'i transfer etmek isteyen bir Premier Lig ekibi, beyazlılara sıradışı bir teklif yaptı. İşte detaylar...

Arda Güler, Ancelotti döneminde alamadığı süreyi Xabi Alonso ile birlikte bulmaya başladı ve takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Avrupa'da da gözleri üzerine çeken milli futbolcu için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ARDA GÜLER İÇİN 150 MİLYON EURO!

İspanyol basınında yer alan habere göre; Premier Lig'den Arda Güler için çok ciddi bir teklif var. Adı açıklanmayan Ada ekibi, Real Madrid'e Arda Güler'in transferi için 150 milyon euroya kadar çıkan bir teklifte bulundu. Xabi Alonso'nun planları içinde önemli bir yere sahip olan Arda Güler hakkında karar verildi.

TEKLİFİ DÜŞÜNMEDİLER BİLE

Florentino Perez'in gelecekte çok büyük bir yıldız olacağını düşündüğü Arda Güler'i şartlar ne olursa olsun satmayı düşünmediği aktarıldı. Eflatun-beyazlıların başkanı Perez'in teklife hiç tereddüt etmeden 'hayır' dediği öne sürüldü.

