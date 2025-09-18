Ne yaptın sen Cengiz Ünder! Süper Lig'de bir ilk: Fenerbahçeliler çıldıracak

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe'den, Beşiktaş'a transfer olan Cengiz Ünder, ilk maçına Başakşehir karşısında çıkmıştı. Oyuna sonradan giren Cengiz Ünder, takımına 3 puanı getiren golü atarken, Süper Lig'de de bir ilki yaşamış oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve takımın eski teknik direktörü Jose Mourinho tarafından kadroda tercih edilmeyen Cengiz Ünder, kiralık olarak Beşiktaş'a imza atmıştı. Yeni takımı ile muhteşem bir başlangıç yapan Cengiz Ünder, Süper Lig kariyerinde de bir ilki yaşadı.

Beşiktaş'ın, Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, oyuna sonradaN dahil oldu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, son dakikalarda takımına galibiyeti getiren golü kaydederken, kendisinden beklentileri boşa çıkarmadı.

Öte yandan Cengiz Ünder, attığı bu gol ile kariyerinde de büyük bir sürprize imza atmış oldu.

CENGİZ ÜNDER SÜPER LİG'DE İLK KEZ YEDEKTE BAŞLADIĞI MAÇTA AĞLARI HAVALANDIRDI

Antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder, Başakşehir karşılaşmasında attığı gol ile Süper Lig kariyerinde ilk kez oyuna sonradan dahil olduğu bir maçta gol sevinci yaşadı.

Cengiz Ünder, bu çarpıcı detay sonrası bir kez daha gündem olurken teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadelede milli oyuncuya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

