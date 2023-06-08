Android 14 Beta 3 geldi. İşte özellikleri

Google I/O 2023 etkinlğinde tanıttığı bazı özellikleri Android 14 Beta 3 ile dağıtmaya başladı. Android 14 Beta 3, Google Pixel modelleri için dağıtıma çıktı.

Shiftdelete’De yer alan bilgilere göre yeni güncelleme, kilit ekranı saat arayüzleri ve dahasını sunacak.

Beta 3 güncellemesi “Kilit Ekranı” ve “Ana Ekran” için ayrı sekmeler içeren yenilikçi bir Duvar Kağıdı ve Stil arayüzüne yer veriyor.

Kullanıcılar, akıllı telefonun ana ekran ve kilit ekranı görünümlerini bağımsız olarak düzenleyebilecek. Ayrıca tercihlerine göre özelleştirmek için bu iki bölüm arasında kolayca gezinebilecek.

Yeni güncellemeyle birlikte saat rengini ve boyutunu elle ayarlamak mümkün olacak.

Kilit ekranında saati ve hava durumunu kontrol etmek mümkün olacak.