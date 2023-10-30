Android kullanıcıları dikkat! Acilen bu 16 uygulamayı silin

Android telefona sahip olanlar yeni tehlikeler konusunda uyarıldı.
Android cihaz sahiplerinin yükledikleri uygulamalar konusunda da dikkatli olmaları gerektiğine değinildi.
Play Store söz konusu virüslü kötü niyetli Android uygulamalarından arındırıldı.
Dr.Web'in aylık mobil tehdit raporu, Joker, FakeApp ve HiddenAds truva atları ile enfekte olmuş çok sayıda uygulamayı ortaya çıkardı. Bu uygulamalar toplamda 2 milyondan fazla kez indirilmiş, dolayısıyla çok sayıda Android kullanıcısının telefonunda bunlardan bir ya da iki tanesinin yüklü olma ihtimali yüksek.
İŞTE O UYGULAMALAR
Super Skibydi Killer
Agent Shooter
Rubber Punch 3D
Rainbow Stretch
Eternal Maze
Cowboy’s Frontier
Enchanted Elixir
Fire Fruits
Jungle Jewels
Stellar Secrets
GazEndow Economic
FinancialFusion
Financial Vault
MoneyMentor