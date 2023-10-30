Android kullanıcıları dikkat! Acilen bu 16 uygulamayı silin

Android kullanıcıları, 16 uygulamada bulunan virüslere karşı uyarıldı. Acilen bu uygulamaların silinmesi konusunda uyarıldı.

Android kullanıcıları dikkat! Acilen bu 16 uygulamayı silin

Android telefona sahip olanlar yeni tehlikeler konusunda uyarıldı.

Android cihaz sahiplerinin yükledikleri uygulamalar konusunda da dikkatli olmaları gerektiğine değinildi.

Play Store söz konusu virüslü kötü niyetli Android uygulamalarından arındırıldı.

Dr.Web'in aylık mobil tehdit raporu, Joker, FakeApp ve HiddenAds truva atları ile enfekte olmuş çok sayıda uygulamayı ortaya çıkardı. Bu uygulamalar toplamda 2 milyondan fazla kez indirilmiş, dolayısıyla çok sayıda Android kullanıcısının telefonunda bunlardan bir ya da iki tanesinin yüklü olma ihtimali yüksek.

İŞTE O UYGULAMALAR

Super Skibydi Killer
Agent Shooter
Rubber Punch 3D
Rainbow Stretch
Eternal Maze
Cowboy’s Frontier
Enchanted Elixir
Fire Fruits
Jungle Jewels
Stellar Secrets
GazEndow Economic
FinancialFusion
Financial Vault
MoneyMentor

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Son Haberler
Cumhurbaşkanı askerin kafasına direkle vurdu. Darbeyle sarsılan asker bir öne bir arkaya gitti Dünya
Cumhurbaşkanı askerin kafasına direkle vurdu. Darbeyle sarsılan asker bir öne bir arkaya gitti
Milliyet'in köşe yazarı gazeteye veda etti Gündem
Milliyet'in köşe yazarı gazeteye veda etti
Beşiktaş'ta büyük kriz! Burak Yılmaz Rebic'i sahadan kovdu Spor
Beşiktaş'ta büyük kriz! Burak Yılmaz Rebic'i sahadan kovdu
Eşsiz gösterinin kokpit içi görüntüleri. Türk Yıldızları 100.Yılda böyle uçtu Gündem
Eşsiz gösterinin kokpit içi görüntüleri. Türk Yıldızları 100.Yılda böyle uçtu
50 yaşındaki erkek profesör 15 yaşındaki kızların yüzme yarışmasına katıldı Dünya
50 yaşındaki erkek profesör 15 yaşındaki kızların yüzme yarışmasına katıldı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 24. Gün Dünya
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 24. Gün
İnme tedavisi için umut verici gelişme. Bilim insanları açıkladı Sağlık
İnme tedavisi için umut verici gelişme. Bilim insanları açıkladı