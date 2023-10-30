Android kullanıcıları dikkat! Acilen bu 16 uygulamayı silin

Android telefona sahip olanlar yeni tehlikeler konusunda uyarıldı.

Android cihaz sahiplerinin yükledikleri uygulamalar konusunda da dikkatli olmaları gerektiğine değinildi.

Play Store söz konusu virüslü kötü niyetli Android uygulamalarından arındırıldı.

Dr.Web'in aylık mobil tehdit raporu, Joker, FakeApp ve HiddenAds truva atları ile enfekte olmuş çok sayıda uygulamayı ortaya çıkardı. Bu uygulamalar toplamda 2 milyondan fazla kez indirilmiş, dolayısıyla çok sayıda Android kullanıcısının telefonunda bunlardan bir ya da iki tanesinin yüklü olma ihtimali yüksek.

İŞTE O UYGULAMALAR

Super Skibydi Killer

Agent Shooter

Rubber Punch 3D

Rainbow Stretch

Eternal Maze

Cowboy’s Frontier

Enchanted Elixir

Fire Fruits

Jungle Jewels

Stellar Secrets

GazEndow Economic

FinancialFusion

Financial Vault

MoneyMentor