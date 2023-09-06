Android logosu değişti! İşte yeni logo. 4 yıl sonra bir ilk

Google'ın imzalı işletim sistemi olan Android'in, yeni logosunu çok daha gerçekçi ve üç boyutlu olacak şekilde değiştirdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet.com.tr'de yer alan bilgilere göre; Dünya çapında 3 milyardan fazla kullanıcısı bulunan işletim sistemi, mevcut haliyle 'android' olarak gözüküyordu. Baş harfinin küçük olarak kullanıldığı logo yeni sistemde Android olarak güncellendi.

ESKİ LOGO

YENİ LOGO

LOGO DAHA DETAYLI HALE GELDİ

Google'ın paylaştığı blog yazısında ayrıntıları anlatılan yeni logoda ''Android'in kendisi gibi dinamik görünmesi için'' bu şekilde bir güncelleme yapıldığı yazıyor.

Şirket daha önce 2019 yılında değişikliğe gitmiş daha modern görünmesi için logoyu sadeleştirmişti.