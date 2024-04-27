Kırşehir'de kaza karı kocanın canına maloldu

Kaynak: DHA
Kırşehir'de kaza karı kocanın canına maloldu
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Bekir Önal ve eşi Melek Önal hayatını kaybetti.

Kazanın, Çiçekdağı ilçesi Yerköy yolunun 5'inci kilometresinde gerçekleştiği belirtildi.

M.Ç. yönetimindeki 06 DOE 049 plakalı otomobilin, tali yoldan çıkan Bekir Önal'ın kullandığı 40 NC 278 plakalı otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bekir ve Melek Önal'ın cenazesi, otopsi için Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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