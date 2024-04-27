Tolga Akalın: Bugün Erdoğan Türkiye'sinin son günü

Konuşmasına "Bugünleri gösteren Allah'a şükürler olsun" diye başlayan Akalın'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün eski Türkiye'nin yani Tayyip Erdoğan Türkiye'sinin son günü, Türk milliyetçilerinin iktidara yürüyüşünün ilk günü.

"ERDOĞAN ŞOVALYE DEĞİLDİR"

MHP'deyken ne istedik? Türk milliyetçilerinin iktidarını istedik ve bu kapsamda bir yürüyüş başlattık. 8 yıllık bir siyasi hareketin lideri, partimizin kurucu genel başkanı hem bizlerin hem Türkiye'nin ablası olan Meral Akşener her birimize çok muazzam katkılar yaptı. Ben huzularınızda kendilerine saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum.

Erdoğan bir şovalye değildir, bir alp değildir. Bir pusucudur. Ancak muhalefetine pusu kurarak iktidarını yürütür.

Erdoğan'ın bitiremediği tek hareket iyiler ve cesurlar hareketi oldu. Gemerek ve Tosya'yla o yürüyüşü durdurabileceklerini düşündüler ancak o kutlu yürüyüş bugünlere geldi.

"FAYDA ÜRETEN MİLLİYETÇİLİK"

Merkez siyaset yapıyorsanız ve merkezden iktidara yürümek istiyorsanız. Türk milletine 3 konuda mesaj vermeniz lazım. Güvenlik, özgürlükler ve hukuk, refah alanında mesaj vermeniz gerekiyor.

İYİ Parti'nin milliyetçiliği güvenlik alanına, demokratlığı özgürlük ve hukuk alanına, kalkınmacılığı da refah alanına tekabül eder.

Bizim milliyetçiliğimizin geçmişteki otoriter milliyetçilikten önemli bir farkı vardır. Bizim milliyetçiliğimiz kaygı değil fayda üreten bir milliyetçiliktir.

Erdoğan iktidarı 22 yıllık iktidarın sonunda Türk milletini aldığınız günden daha kötü ekonomik ve siyasi koşullarla karşı karşıya bıraktı. Cumhuriyet her şeyden önce kimsesizlerin kimsesidir.

Gazi daha 1905'te Ali Fuat Bey'e diyor ki "Dava çöken bir imparatorluktan yeni bir cumhuriyet kurabilme davasıdır." bugünkü dava Türk çağı açmak suretiyle Türkiye'yi dünya devleti yapmaktır.

Erdoğan bu ülkede sadece Türk olamadı. Milli kimlik bunalımındaki bir cumhurbaşkanı bu ülkenin geleceğine bir tehdittir. Türk milliyetçileri bu tehdidi bertaraf etmek zorundadır.

İYİ Parti, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının ilk dört maddesini müzakare edecek bir masanın öznesi olmayacaktır.

Bizim için iktidar ellerimizin ucunda ve önümüzde duruyor. Asıl bugünden çalışmaya başlamamız lazım gereken şey bir devlet restorasyonudur.

6,5 yılda gönül köprülerimiz zedelendi, bu köprüleri tamir etmek zorundayız. Hareketimizin 3 temel döneme ihtiyacı var. Yıl sonuna kadarki dönem gönül köprülerinin yeniden tesis edilmesi gereken dönemdir. Genel Başkan olursam 81 ilde bu gönül köprülerini tesis edeceğim. 15 Mayıs 2016'da TOMA'lara bizimle direnen arkadaşlarımızı da aramıza çağıracağım.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİSİ DE DEMOGRAFİK GÖÇ MÜHENDİSLİĞİDİR"

Sorunlarımızın çoğu kurumsallaşmamamızdan kaynaklanıyor. Bizim kurumsallaşmayı çözmemiz gerekiyor. İktidarın dilini oluşturabilmek için yan kuruluşlara da ihtiyacımız var.

Bugün burada on binlerce insanla Genel Başkanımızı uğurlamamız gerekiyordu. Ne yazık ki komitemiz böyle bir karar aldı. Siyasi hayatına 100 bin kişiyle başlamış bir hareket bugün burada 3 bin kişiyle kongre yapmamalıydı. Ben hayatı boyunca protokol adamı olmayı becerebilmiş bir adam değilim. Benim siyasette protokol makamım milletin ve dava arkadaşlarımın sinesidir.

Bugün geldiğimiz noktada ben 1969'da MHP'ye üye olmuş sonra İYİ Parti'ye oy vermiş Süleyman hocaya biz bu işi başaramadık diyemeyiz.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi de demografik göç mühendisliğidir. Göç daha önce Roma'yı yıktı, bizi de affetmezler.

Bana elinizi uzatın, Türkiye Cumhuriyeti'ni en geç 2028 yılında birlikte yöneteceğiz.

Tolga Akalın konuşmasını "Bozkurt Tolga" sloganları eşliğinde bitirdi.

Üçünkü konuşmacı Koray Aydın oldu. Koray Aydın'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu iktidar ve ucube sistem ülkenin dış borcunu tam 500 milyara çıkarttı. Milleti yoksulluğa mahkum etti. Faiz sebep, enflasyon sonuç safsatasıyla milleti yoksulluğa mahkum etti.

Bu iktidar yandaşlarını zengin ederken milleti ucuz et kuyruğuna girmeye mahkum etti. Bu iktidar liyakati değil yandaşlığı önceleyerek gençlerin hayallerini çaldı. Gençlerimize giderlerse gitsinler dedi. Bu iktidar yüce dinimiz İslam'ı kirli siyasetine alet etti. Yanlış ekonomi politikalarını nas var nas diyerek perdelemeye çalıştı. Bu iktidar ve ucube sistem dış politikayı iç politikanın malzemesi yaptı. Kendi kolduğunu ülkenin kaderine tercih etti.

"BU İKTİDARI TÜRK MİLLETİNİN YAKASINDAN SÖKÜP ATACAĞIZ"

Bu iktidar ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış ilkesinden uzaklaşarak ülkeyi bir sığınmacı kampına dönüştürdü. Bu iktidar sokaklarımızı huzursuz, geleceğimizi güvensiz kıldı. Namusumuz olan hudutlarımızı da kevgire döndürdü. Türk vatandaşlığını pazar malı gibi sattı. "Hudut namustur" diyen gençlerimizi tutuklatırken terörist başı Apo'nun posterlerini serbest bıraktı. Bu iktidarı Türk milletinin yakasından söküp atacağız.