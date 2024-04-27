Malatya’da polis memuru arazi kavgasında ağabeyini öldürdü

Kaynak: İHA
Malatya’da polis memuru arazi kavgasında ağabeyini öldürdü
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, bir arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan tartışma kanlı bitti.

Polis memuru İbrahim E., ağabeyi Mehmet E.'yi silahla vurarak hayatına son verdi.

Olay, Akçadağ'a bağlı Eğin Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 42 yaşındaki polis memuru İbrahim E. ile 44 yaşındaki ağabeyi Mehmet E. arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu araya girenler tarafından ayrılan kardeşler, bir süre sonra yeniden karşı karşıya geldi.

İbrahim E., beylik tabancasıyla ağabeyi Mehmet E.'yi kayısı bahçesinin yanındaki yolda vurdu.

Olay sonrası kaçan İbrahim E., geniş çaplı bir araştırma sonucunda Adıyaman'da yakalandı ve gözaltına alındı.

Mehmet E.'nin cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Akçadağ'daki hastane morguna götürüldü.

Son Haberler
Mersin'de IŞİD finansmanı 3 kişi tutuklandı Yerel Haberler
Mersin'de IŞİD finansmanı 3 kişi tutuklandı
Lila Kağıt’ın talep toplama tarihleri belli oldu Ekonomi
Lila Kağıt’ın talep toplama tarihleri belli oldu
Renault'un efsanesi geri döndü. 24 yılda 5.9 milyon satıldı Otomotiv
Renault'un efsanesi geri döndü. 24 yılda 5.9 milyon satıldı
İYİ Parti Kurultayı’nda Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın’ın tam konuşma metni Gündem
İYİ Parti Kurultayı’nda Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın’ın tam konuşma metni
Diyarbakır’da kayıp olarak aranan çobanın gölette cansız bedeni bulundu Gündem
Diyarbakır’da kayıp olarak aranan çobanın gölette cansız bedeni bulundu
Kayseri'de hekimlerden Filistin için 'Sessiz yürüyüş' Yerel Haberler
Kayseri'de hekimlerden Filistin için 'Sessiz yürüyüş'
Hande Baladın Eda Erdem'e sordu: Nasıl oluyor da seninki buğulanmıyor? Gizem Örge de şaşırdı Spor
Hande Baladın Eda Erdem'e sordu: Nasıl oluyor da seninki buğulanmıyor? Gizem Örge de şaşırdı