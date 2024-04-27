Malatya’da polis memuru arazi kavgasında ağabeyini öldürdü

Polis memuru İbrahim E., ağabeyi Mehmet E.'yi silahla vurarak hayatına son verdi.
Olay, Akçadağ'a bağlı Eğin Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 42 yaşındaki polis memuru İbrahim E. ile 44 yaşındaki ağabeyi Mehmet E. arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu araya girenler tarafından ayrılan kardeşler, bir süre sonra yeniden karşı karşıya geldi.
İbrahim E., beylik tabancasıyla ağabeyi Mehmet E.'yi kayısı bahçesinin yanındaki yolda vurdu.
Olay sonrası kaçan İbrahim E., geniş çaplı bir araştırma sonucunda Adıyaman'da yakalandı ve gözaltına alındı.
Mehmet E.'nin cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Akçadağ'daki hastane morguna götürüldü.