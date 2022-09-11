Android telefonlarda hayat kurtaran kısa kodlar

Arama kısmına çeşitli kodlar yazılarak, telefon hakkında bazı donanımsal bilgileri öğrenmek mümkündür.

Özellikle ikinci elden telefon alımı yapmak isteyen kullanıcılar, bu kodları kullanarak telefon hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.

Bu kodların her Android telefonlarda işe yaramadığı gibi bazı kodların bazı telefonlarda farklı kodlara yönlendirdiği de ortaya çıkmıştı.

Genel olarak şu kodları kullanmak gerekir:

Telefonun IMEI’sini gösterir: *#06#

Bilgi menüsü: *#0*#

Bilgi menüsü: *#*#4636#*#*

Kamera bilgisi: *#*#34971539#*#*

FTA yazılım sürümü: *#*#1111#*#*

PDA yazılım sürümü: *#*#1234#*#*

Yazılım ve donanım bilgisi: *#12580*369#

Cihaz kilidi durumu: *#7465625#

Mac Adresi: *#*#232338#*#*

Dokunmatik ekran sürümü: *#*#2663#*#*

RAM sürümü: *#*#3264#*#*

Bluetooth adresi: *#*#232337#*#

Donanım Sürümü: *#*#2222#*#*

Yazılım sürümü ve güncelleme bilgileri: *#*#44336#*#*

Test modu: *#*#197328640#*#*

Kablosuz testi: *#*#232339#*#*

Parlaklık ve titreşim testi: *#*#0842#*#*

Dokunmatik ekran testi: *#*#2664#*#*

Bluetooth testi: *#*#232331#*#*

Saha testi: *#*#7262626#*#*

GPS hızlı testi: *#*#1472365#*#*

Tam GPS testi: *#*#1575#*#*

Paket geri döngü testi: *#*#0283#*#*

LCD ekran testi: *#*#0*#*#*

Ses testi: *#*#0289#*#*

Yakınlık sensörü testi: *#*#0588#*#*

Teşhis ayarları: *#9090#

HSDPA: *#301279#

USB kayıt ayarları: *#872564#

Fabrika ayarlarına sıfırlama: *#7780#

Tam fabrika ayarlarına sıfırlama: *2767*3855#

Telefonu kapatma: *#*#7594#*#*

Çevirici günlük modunu etkinleştirme: *#*#8351#*#*

Çevirici günlük modunu devre dışı bırak: *#*#8350#*#*