Android’de deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir

Teknolojinin gelişmesi ile depremler artık önceden bilinebilir hale geldi. Teknoloji devi Google’ın Android cihazların hizmetine sunduğu ve Türkiye’de de aktif olarak kullanılabilen deprem uyarı sistemi nasıl aktif ediliyor?

Android’de deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir

Teknoloji devi Google'ın Android telefonlar için geliştirdiği deprem uyarı sistemi, dünya genelindeki depremleri algılayarak kullanıcılarına bildiren ücretsiz bir hizmettir. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye de gelen özellik, sadece bir yıl içerisinde oluşan birçok depremi saniyeler kala kullanıcılarına bildirmeyi başardı

5 Ocak 2022 tarihinde Antalya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremi haber veren sistem, depreme saniyeler kala kullanıcılarını bilgilendirerek belki de birçok can ve mal kaybını kaybını önlemeye yardımcı oldu.

3 milyardan fazla Android cihazda bulunan ivmeölçer donanımı sayesinde sarsıntı algılanıyor ve bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı bildirimi gönderiliyor.

Google, deprem uyarı sisteminin her sarsıntıyı algılanabileceği konusunda bir garanti vermiyor ve depreme yakınlığınıza göre bildirim alıyorsunuz. Bu sebepten dolayı Google konumunuzun sürekli açık kalmasını tavsiye ediyor.

Deprem uyarı sistemi ilk olarak 2020 yılının başlarında Android kullanıcılarına sunuldu.

Çıktığında yalnızca ABD'de hizmet veren özellik, kısa süre içerisinde Türkiye, Yunanistan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi birçok ülkeye yayıldı.

PEKİ NASIL AKTİF EDİLİR?

Android'de deprem uyarı sistemini aktif etmek için konum özelliğinizin sürekli açık olması ve kablosuz bağlantı desteğinin olması gerekiyor.

Öncelikle telefonunuzun "Ayarlar" uygulamasına giriş yapın.

"Konum > Deprem uyarıları" yolunu takip edin.

Deprem uyarıları seçeneğini aktif edin.

Bu adımlarla birlikte deprem uyarı sistemini aktif edebilirsiniz. Söz konusu deprem uyarıları, konum ayarları kısmında gözükmüyorsa, maalesef cihazınız desteklemiyor demektir.

Konumunuzda veya yakınlarında oluşan depremlerin uyarı bildirimlerini alamayabilirsiniz. Bazen gelen uyarıyı depremden sonra da alabilirsiniz.

GOOGLE DEPREMİ NASIL ANLIYOR?

Google tarafından paylaşılan bilgilere göre, cihazlardaki ivmeölçerler sayesinde tüm veriler toplanıyor, işleniyor ve gerekirse sarsıntı konumuna yakın kullanıcılara uyarı gönderiliyor.

Ayrıca yalnızca sabit duran cihazlardan veri alınırken, böylece yanlış bilgi önleniyor.

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