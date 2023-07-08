Android’e yeni özellik geliyor. Detaylar belli oldu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google’ın Mesajlar uygulamasına animasyonlu emojiler gelecek. Sosyal medyada yayılan videoda animasyonlar eklenmiş birçok emoji görülüyor.

Bu özellik, en son kararlı Android 13 sürümünde ve Google Mesajlar uygulamasının en son beta sürümünde keşfedildi.Apple kullanıcıları bu özellikten yararlanamayacak.

Google’ın dediği gibi, “Google Mesajlar, SMS/MMS’ye geri dönüşle birlikte Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) üzerinden mesajlaşmaya yönelik resmi Google uygulaması haline geldi. Başka bir deyişle, RCS kullanan başka bir Android kullanıcısıyla sohbet ederken okundu veya yazıyor göstergeleri alacaksınız. Ayrıca Yüksek kaliteli görüntüler paylaşabilecek ve uçtan uca şifreleme özelliğinden faydalanabileceksiniz.

Google’ın sunduğu bir diğer yenilik ise Gboard ismindeki resmi klavyesine geliyor. Telegram’da yayınlanan bir video, Gboard kullanıcılarının Android’de silinen metni “geri alabileceklerini” gösterdi.