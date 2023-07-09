Google'ın yapay zekası doktorların yerini alabilir. Hastanedeki testleri başladı

Google yapay zeka çalışmalarını hızlandırdı. Yeni tasarımını hastanelerde test etmeye başlayan Google'ın bu atılımı yapay zekanın doktorların yerini alacağını düşündürttü.

Google'ın yapay zekası doktorların yerini alabilir. Hastanedeki testleri başladı

Google’ın tıbbi bilgilerle ilgili soruları yanıtlamak için tasarladığı yapay zeka aracı olan Med-PaLM 2, Mayo Clinic araştırma hastanesinde Nisan ayından itibaren test ediliyor.

Med-PaLM 2, bu yılın Mayıs ayında Google I/O’da duyurulan PaLM 2’nin bir çeşidi olup Google Bard’ı destekleyen bir dil modeli olarak tanımlanıyor.

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Yeni yapay zeka hastanede çekilen X-Ray filmlerini bile yorumlayabilirken vücuttaki kırıkları tespit edebiliyor.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Google’ın Mayıs ayında kamuoyuna açıkladığı araştırmada bahsedilen bir raporda, Med-PaLM 2’nin büyük dil modellerinde zaten görmeye alıştığımız bazı doğruluk sorunlarından hala muzdarip olduğunu gösteriyor.

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