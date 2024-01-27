Andropoz nedir? Andropoz belirtileri neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Andropoz nedir? Andropoz belirtileri neler?
Erkeklerde yaşlanma sürecine ilişkin bir terim olan andropoz ilerleyen yaşlardan devam eden bir süreçtir. Andropozun pek çok yaygın belirtisi bulunmaktadır. Peki, andropoz nedir? Andropoz belirtileri neler?

Genellikle hormonal değişikliklerle ifade edilen andropoz genel yaşam kalitesinde değişikliklere yol açmaktadır. Andropoz belirtileri yaşayan kişiler için sağlık profesyonellerine danışılması öneriliyor. Peki, andropoz nedir? Andropoz belirtileri neler?

ANDROPOZ NEDİR?

Andropoz, genellikle orta yaşlardan itibaren, özellikle 40'lı yaşlardan itibaren başlayan ve ilerleyen yaşlarda devam eden bir süreçtir. Erkeklerde testosteron seviyeleri bu dönemde genellikle azalmaya başlar. Bu hormonal değişiklikler, cinsel fonksiyonlarda, enerji seviyelerinde, kas kütlesinde, kemik yoğunluğunda ve genel yaşam kalitesinde bazı değişikliklere yol açabilir.

ANDROPOZ BELİRTİLERİ NELER?

Andropoz belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve her erkekte aynı şiddette görülmeyebilir. Ancak, orta yaşlardan itibaren testosteron seviyelerindeki doğal düşüşle ilişkilendirilen bazı yaygın andropoz belirtileri şunlar olabilir:

- Cinsel fonksiyonlarda azalma, libido (cinsel istek) düşüklüğü, erektil disfonksiyon (sertleşme sorunları) görülebilir.

- Yorgunluk, enerji kaybı ve dayanıklılıkta azalma.

- Duygusal dalgalanmalar, gerginlik, irritabilite ve depresyon belirtileri.

- Uykusuzluk veya uykuya dalma güçlükleri.

- Kas kütlesinde azalma, kas gücünde düşüş ve eklem ağrıları.

- Metabolizma hızında azalma, yağ birikimi, kilo artışı.

- Zihinsel netlikte azalma, konsantrasyon güçlükleri ve unutkanlık.

- Ani sıcak basmaları, terleme artışı.

- Kemik yoğunluğunda azalma, osteoporoz riskinin artması.

Bu belirtiler genellikle zaman içinde gelişir ve birkaç yıl sürebilir. Ancak, bu belirtiler yaşlanmanın doğal bir parçası olabilir ve herkes bu belirtileri yaşamaz.

Andropoz belirtileri kişisel yaşam tarzı, genetik faktörler ve sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Eğer andropoz belirtileri endişe yaratıyor ve yaşam kalitesini olumsuz etkiliyorsa, bir sağlık profesyoneline başvurulması öneriliyor.

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