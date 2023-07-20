Angelina Jolie Meksika sınırına neden gitmiyor?

Dünyanın en önemli sorunlarından biri düzensiz göçmenlerin, Güneyden Kuzey’e ve Doğu’dan Batı’ya doğru akması... Türkiye ve Tunus, geçiş ülkeleri olduğu halde düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya geçmemesi, geçmiş olan varsa sanki onlar kendi vatandaşıymış gibi geri kabul etmesi için Avrupa Birliği ile anlaşma imzalamış durumdadır...

ABD de benzer bir sorunu Meksika sınırında yaşıyor. Öyle ki Trump döneminde milyarlarca Dolar harcanarak, sınır boyunca geçişleri önlemek için çelik duvar inşa edilmeye başlanmıştı. Biden ise Meksika sınırında inşaatına başlanan güvenlik duvarı için federal bütçeden sağlanan fonu iptal etmişti...

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Anadolu Ajansı’nın ABD medyasından derlediği son haberlere göre Texas eyaletinde, Meksika tarafından sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere “insanlık dışı” uygulamalar için sınır güvenliğine emir verildiği iddia edildi.

Haberlerde, Teksas Valisi Greg Abbott'un yanında çalışan bir görevlinin, askerlere, “sınırdaki nehirden gelen düzensiz göçmenlerin tekrar nehre doğru itilmesi ve su verilmemesi" yönünde emirler verdiği belirtildi.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanında çalışan bir askerin, durumu e-posta yoluyla amirine bildirerek Meksika'dan gelerek Rio Grande Nehri'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri engellemek için "nehirde jiletli tellerle tuzaklı barikat kurmak" gibi emirler aldığını, söz konusu engelleme çabalarının "insanlık dışı bir çizgiye ulaştığını" iddia ettiği yazıldı...

Askerin ifadelerinde, göçmenlerin dikenli tellere takıldığı veya yaralandığı çok sayıda rahatsız edici olayın ayrıntısına yer verilirken, 19 yaşında bir kadının jiletli tellere sıkışmış halde bulunduğu ve hamile olan kadının düşük yapmak zorunda kaldığı, aynı tuzağa kapılan bir çocuğun ise bacağında "önemli ölçüde kesikler" oluştuğu kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, olayla ilgili Twitter'da "Eğer doğruysa bu iğrenç, barbarca ve yanlıştır." ifadesini paylaştı.

Teksas Valisi Greg Abbott'u hedef alan Jean-Pierre, "Noel arifesinde göçmen çocukları dondurucu soğukta yol kenarına bırakan bir Vali'nin bunu yapması şaşırtıcı olmaz." dedi.

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Bilindiği gibi Amerikalı aktrist Angelina Jolie, Suriyeliler bombalarla ve terörle korkutularak, Türkiye’ye sürüldüğü zaman, Birleşmiş Milletler’in iyi niyet elçisi olarak Hatay’da kurulan çadırları ziyaret etmişti.

Angelina Jolie, daha sonra iyi niyet elçiliğini bıraktı ama Meksika’yı ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Jolie, bu yıl 10 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Meksika'da “Arılar İçin Kadınlar” programını başlatarak kutladı. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, nesli tükenmekte olan ve dünyadaki en eski arı türü olan Maya uygarlığından gelen arıları korumaya çalışıyor...

Tabii ki arılar da önemli hatta yeryüzünde insanların yaşayabilmesi için arıların yaşaması gerekiyor. Bitkilerde üremeyi büyük ölçüde arılar sağlıyor.

Fakat Angelina Jolie’nin Meksika sınırında, nehir içinde jiletli tuzağa yakalanmış ve düşük yapmış kadını ve yaralanan çocuğu ziyaret ettiğine dair bir habere rastlayamadım.

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İyi niyet elçiliği görevini Angelina’ya herhalde BM’den önce ABD Dışişleri Bakanlığı vermişti. Biden döneminde Meksika sınırında çelik duvar inşaatı durduruldu ama nehirde jiletli tuzaklar kuruldu! Jolie, olayı kınadığına dair bir açıklama bile yapmadı. Yine Akdeniz’de İtalya, Ege’de Yunanistan, düzensiz göçmenleri geri püskürtüyor. Yunanistan bazı göçmenlerin deniz araçlarını batırıyor. Çocuklar, kadınlar ölüyor...

Angelina Jolie ise İranlı kadınlara destek çağrısı yapıyor çünkü ülkesinin dış politikası bunu gerektiriyor...

ABD’nin Suriye politikası, asıl olarak ülkenin kuzeyinin boşaltılmasına dayanıyordu. Böylece Türkiye’nin nüfus yapısı da değiştirilecekti. Angelina Jolie ise bu politikanın gözden kaçırılması için kullanılan bir görevliydi...