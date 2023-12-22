Angola OPEC'ten ayrıldı

Financial Times'ın haberine göre, Afrika'nın ikinci büyük petrol üreticisi Angola, üretim hedefleri konusundaki anlaşmazlıkların ardından OPEC'ten ayrıldığını söyleyerek Suudi Arabistan'ın başkanlığını yaptığı petrol üreticileri ülkelerinin oluşturduğu birliğe darbe indirdi.

Angola’nın kararı, üretici grubunun geçen ay ülkenin petrol üretim hedefini, fiyatların desteklenmesine yardımcı olmak amacıyla Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği bir dizi kesintinin parçası olarak düşürmesinin ardından geldi.

Uluslararası ham petrol göstergesi Brent, perşembe günü yüzde 1,8 düşüşle varil başına 78,26 dolara gerilerken, ABD göstergesi West Texas Intermediate yüzde 2,1 düşüşle varil başına 72,69 dolara geriledi.

Angola, 2007'de OPEC'e katıldı ancak son toplantılarda, ülkenin üretim kapasitesindeki düşüşleri yansıtacak şekilde üretim taban çizgisini (her üyenin üretim kotasının hesaplandığı seviye) düşürme girişimleri nedeniyle Suudi Arabistan ile bu noktada çatıştı.

Angola, Haziran ayındaki OPEC toplantısından çekildi ancak sonunda Nijerya ve Kongo Cumhuriyeti ile birlikte üretim temel çizgisinin bağımsız bir üçüncü tarafça gözden geçirilmesi konusunda anlaştı. Bu incelemenin ardından, Kasım ayındaki son OPEC toplantısında her üç ülkenin de 2024 temel değerleri düşürüldü.

Ayrılış OPEC'e bir darbe olacak ancak grubun piyasayı etkileme yeteneği üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı belirtilirken, Angola’nın günlük 1,2 milyon varil ürettiği petrolün OPEC birliğinin toplam üretiminin yüzde 2’si olduğu bildirildi.

OPEC NEDİR?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ya da kısaca OPEC, (İngilizce: Organization of Petroleum Exporting Countries) net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran 13 ülkenin oluşturduğu konfederasyondur. Küresel ham petrol piyasası üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak için 2016 yılının sonlarında OPEC+ adlı daha büyük bir grup kuruldu.