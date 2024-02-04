Ani hava değişimlerine dikkat

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, üst solunum yolu enfeksiyonlarının ani hava değişiklikleri yüzünden çoğaldığını belirtti.

Ekuklu, son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle sağlık kuruluşlarına müracaat edenlerin sayısının yükseldiğini söyledi. Bulaşın çoğaldığını ifade eden Ekuklu, “Çok ani hava değişimleri oluyor. Hava durumundaki farklılık öncelikle virüsler olmak üzere mikroorganizmaların, yani mikropların insanlara geçmesini kolaylaştırıyor.” dedi.

Ekuklu, Kovid-19 önlemleri sayesinde üst solunum yolu enfeksiyonlarının son 2 yılda azaldığını hatırlattı.

“ŞİKAYETLER ÇOĞALDI”

Son dönemde halsizlik, öksürük ve burun akıntısı gibi şikayetlerin çoğaldığını anlatan Ekuklu, şunları aktardı:

“Kovid-19’dan korunmak için maske, mesafe ve hijyene çok dikkat ediyorduk, bu hastalıktan korunurken gribal enfeksiyonlardan da kurtulmuştuk. Bu yıl artık Kovid-19 önlemleri bitti. Havalardaki ani farklılık, sıcaklıkların düşmesi sebebiyle kapalı alanlarda zaman geçirme süresinin uzamasıyla tabii ki enfeksiyonlarda çoğalma oluyor. Havaların daha da soğuması virüs ve bakterilerin insanlara geçmesini kolaylaştıracak, bu sürecin mart ayına kadar sürmesini bekliyoruz. Tabii en büyük tehlike çocuklar. Okullarda kapalı alanda kalabalık halde birlikte oluyorlar. Birinin hasta olmasıyla beraber öksürmesi ve hapşırmasıyla hastalık diğer arkadaşlarına da geçiyor. Onlar da okuldan alıp ailelerine götürüyorlar.”

Prof. Dr. Ekuklu, herkesin bireysel sorumluluk alarak önlem alması ve bulaşın en aza inmesi gerektiğini vurguladı. Kış aylarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi tavsiyesinde bulunan Ekuklu, şunları söyledi:

“Virüsler bazı ortamlarda var olabiliyor. Masaların, sandalyelerin normal deterjanla arınması gerekiyor. Havlu ve benzeri ortak kullanım eşyalarını ortak kullanmamamız gerekiyor. Evlerin ve kapalı ortamlarda çalışıyorsak buraların belirli periyotlarda havalandırılması gerekiyor. Hasta olan kişilerin kendilerini ayırması gerekiyor. Maske takılması, el hijyeni ve mesafe gibi Kovid-19’da önerdiğimiz önlemleri bugün de öneriyoruz. Bu önlemlerin yanında sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekiyor. C vitamini alımına dikkat etmeliyiz. Günde 1,5-2 litre sıvı almalıyız. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeliyiz. Sağlıklı ve dengeli beslenip önlemlere de dikkat edersek bu mevsimi geçirmiş olacağız.”

Ekuklu, özellikle risk grubundakilerin grip aşılarını olmaları önerisinde bulundu. Sağlık Bakanlığının risk grupları için aşıları bedava tanımladığını belirten Ekuklu, “Grip aşılarının içinde bir önceki yıl dünya genelinde salgın yapmış virüsler belirleniyor ve yeni bir aşı hazırlanıyor. Grip aşısı yaptırdığı halde gribe yakalanabiliriz ama risk gruplarında, çocuklarda ve yaşlılarda hastalığın ağır olmaması, hastaneye yatışları ve ölümden koruması bakımından grip aşısı çok önemli. Bu Kovid-19 aşısından farklı, söz konusu olan mevsimsel grip için geliştirilen aşı.” diye konuştu.