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Önüne köpek fırladı kaza yaptı

Antalya’da seyir halindeki bir motosiklet, önüne köpek çıkması sonucu kazaya karıştı. Kazada sürücü yaralandı. 

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 12:00
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Aniden önüne çıkan köpek kaza yapmasına sebep oldu

Önüne köpek fırladı kaza yaptı
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İHA'nın haberine göre, Antalya’da caddede ilerleyen motosiklet sürücüsü, aniden önüne çıkan köpeği fark ederek ani frene basınca kaza yaptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ateş Alioğlu, yönetimindeki 07 BCG 153 plakalı motosikletle seyir halindeyken bir anda havlayarak önüne çıkan köpeği fark ederek ani frene bastı. Hemen frene basan sürücü Alioğlu'nun hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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