29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün kabri bulunan Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Anıtkabir saatlerini merak ediyor. Peki, Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?

ANITKABİR SAAT KAÇTA KADAR ZİYARETE AÇIK?

Anıtkabir'i 29 Ekim'de ziyaret etmek isteyenler için açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim 2023 Pazar günü Resmi Tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." denildi.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

01 Şubat – 14 Mayıs: 09:00 – 16:30

15 Mayıs – 31 Ekim: 09:00 – 17:00

01 Kasım – 31 Ocak: 09:00 – 16:00