Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?

Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı nedeniyle yurt genelinde 29 Ekim pek çok etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Anıtkabir saatlerini araştırıyor. Peki, Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün kabri bulunan Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Anıtkabir saatlerini merak ediyor. Peki, Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?

ANITKABİR SAAT KAÇTA KADAR ZİYARETE AÇIK?

Anıtkabir'i 29 Ekim'de ziyaret etmek isteyenler için açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim 2023 Pazar günü Resmi Tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." denildi.

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ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

01 Şubat – 14 Mayıs: 09:00 – 16:30

15 Mayıs – 31 Ekim: 09:00 – 17:00

01 Kasım – 31 Ocak: 09:00 – 16:00

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