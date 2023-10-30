Anıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi rekoru kırıldı. Türk milletinin Atatürk’ü sildirmeyeceğinin göstergesi

Cumhuriyet'in 100. yılı yurt genelinde dün törenlerle kutlandı. Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret etti.

KAYNAK: İHA
Anıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi rekoru kırıldı. Türk milletinin Atatürk’ü sildirmeyeceğinin göstergesi

İHA ve DHA'nın haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in 100. yılı yurt genelinde törenlerle kutlandı. Kutlama coşkusuna ortak olmak isteyenler törenlere akın etti.

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları, Ankara’da resmi törenlerle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’e çıktı. Anıtkabir’in ziyarete açılmasının ardından Türkiye’nin dört bir yanından genci ve yaşlısıyla yurttaşlar Atatürk’e koştu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bu görüntü Türk milletinin Atatürk'ten koparılamayacağının göstergesi olarak yorumlandı.

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