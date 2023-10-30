Eşsiz gösterinin kokpit içi görüntüleri. Türk Yıldızları 100.Yılda böyle uçtu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya sayfasından, Türk Yıldızları'nın 29 Ekim'de Boğazda yaptığı gösteri uçuşunun kokpit içi görüntülerini yayınladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Eşsiz gösterinin kokpit içi görüntüleri. Türk Yıldızları 100.Yılda böyle uçtu

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü kuruluş yıldönümü nedeneyli Türk Yıldızları'nın İstanbul Boğazı üzerinde yaptığı eşsiz gösteri uçuşunun görüntülerini yayınladı.

Türk Yıldızları'nın, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirildikleri gösteri, kokpitte görüntülendi. Havada oluşan görsel şölen ve İstanbul manzarası bir araya gelince ortaya çıkan görüntü heyecanlandırdı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirmişti.


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