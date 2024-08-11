Anız yangını fıstık bahçelerine sıçradı

Kaynak: İHA
Anız yangını fıstık bahçelerine sıçradı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, Fatih Mahallesi'nde meydana gelen anız yangını fıstık bahçelerine sıçrayarak büyük zarara neden oldu. Yangının elektrik akımından çıktığı tahmin ediliyor.

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve çevredeki fıstık bahçelerine sıçradı. Olayı fark eden vatandaşlar, hem alevlerle mücadele etti hem de durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Vatandaşlar, Kahta Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekiplerine verdikleri hızlı ve etkili mücadele nedeniyle teşekkür etti.

Yangının çıkış nedenine dair soruşturma devam ediyor.

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