Anka Haber Ajansı'nda üst düzey atama! 18 yıl Hürriyet’te çalışmıştı

Gazeteci Soner Gürel, Anka Haber Ajansı’nda yeni görevine başladı.

MedyaRadar’ın haberine göre, Soner Gürel, Anka Haber Ajansı’nda Yayınlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Danışmanı olarak atandı.

1982 yılında Ulusal Basın Ajansı’nda gazetecilik hayatına başlayan Gürel, 1983’te Milliyet’e geçmiş, 1996 yılında Star TV'ye istihbarat şefi olarak transfer olmuştu. Gürel, 2000’de ise BTR televizyonuna geçiş yaparak 2005’e kadar da burada görev yaptı. Bir dönem Vatan gazetesinde de çalıştı.

2005 yılında Hürriyet’in Ankara bürosunda geçen tecrübeli isim, 2010’da istihbarat şefliği görevine getirilmiş, 2020 yılında ise Ankara Haber Müdürü olmuştu.