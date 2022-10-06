Ankara Altındağ’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Ankara İl, Altındağ İlçe, GÜNEŞEVLER Mahalle, Zemin kat, 22031 Ada, 12 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm konut depolu taşınmaz; Altındağ Belediyesi'nden temin edilen dijital arşiv dosyasında 28.10.2010 tarih, 354 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı ve 22.11.2012 tarih, 187 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunduğu tespit edilmiştir. Belgeler yol kotu altı 3 yol kotu üstü 4 kat olmak üzere 7 katlı, toplam 22 adet bağımsız bölümden oluşan 3B yapı sınıfındaki yapının tamamı için düzenlenmiştir. Tadilat amaçlı düzenlenmiş yapı ruhsatı bulunmamaktadır.

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