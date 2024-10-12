Ankara Barosu Genel Kurulu'nda büyük kavga! Yumruklar sandalyeler havada uçuştu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ankara Barosu Genel Kurulu'nda büyük kavga! Yumruklar sandalyeler havada uçuştu

Ankara Barosu’nun 68. Olağan Genel Kurulu’nda, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar üyesi avukatların kadın cinayetlerine tepki amacıyla Kürtçe slogan atmalarına, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’nun tepki göstermesi üzerine arbede çıktı. Sandalyelerin fırlatıldığı kavgada, bir avukat başından hafif yaralandı.

Ankara Barosu’nun Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda yapılan ve iki gün sürecek olan 68. Olağan Genel Kurulu’nda gerginlik yaşandı.

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar (ÖÇAV) üyesi kadın avukatlar, son zamanlarda artan kadına şiddet ve kadın cinayetlerine tepki amacıyla “Jin, jiyan, azadi” ve "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" pankartları açarak; “Jin, jiyan, azadi”, “Kadın, yaşam, özgürlük”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları attı.

Bunun üzerine, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’ndan olduğu belirtilen avukatlar, "Baroda terörist istemiyoruz" sloganlarıyla karşılık verdi. Karşılıklı atışmalarla gerginliğin artması üzerine sandalyeler fırlatıldı ve bu sırada bir avukat başından hafif yaralandı.

Olaya tepki gösteren salondaki avukatlar bir süre “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları attı. Gerginliğin sonlandırılması için zaman zaman anonslar yapıldı ancak olayın yatışmaması üzerine toplantıya 20 dakika ara verildi. Aranın ardından Genel Kurul’a devam edildi.

kavga.jpg

son-001.jpg

Son Haberler
Ticari aracı olup da yaptırmayana 4 bin lira ceza kesilecek. Tarih verildi
Ticari aracı olup da yaptırmayana 4 bin lira ceza kesilecek. Tarih verildi
Hizbullah’tan İsrail’e 320 roket ile saldırı
Hizbullah’tan İsrail’e 320 roket ile saldırı
Malatya'da rektörün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Malatya'da rektörün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Esenyurt sular altında kaldı
Esenyurt sular altında kaldı
Fethullah Gülen'in yeni evi ifşa oldu. Odaların fotoğrafları paylaşıldı
Fethullah Gülen'in yeni evi ifşa oldu. Odaların fotoğrafları paylaşıldı