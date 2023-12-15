Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan Yeniçağ’a ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentte belediye hizmeti yaparken kesinlikle ideolojik ayrımcılık yapmadıklarını belirterek; "Seçilmeden önce halkımıza ne söz verdiysek birçoğunu yerine getirdik. Yapmayı vaat ettiğimiz bazı konularda ‘imkânsız’ denilenlerin bile gerçekleştiğini gören halkımızın desteğini bize gösterdiği teveccühten görebiliyorum. Demek ki doğru yapmışız. Ankara’da hizmet yaparken kesinlikle vatandaşlarımız arasında, ilçe ve mahalleler arasında hiçbir ayrım gözetmedik. Buna önce Allah sonra Ankaralı şahit." dedi.

Yeniçağ Yayın Grubu’nu ziyaret ederek İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik ve gazetenin yönetici-yazarlarıyla görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Ankara’da gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Mansur Yavaş, "Ankara’da göreve seçildiğim günden beri tek bir partinin değil, bütün Ankaralıların belediye başkanı olduğumu hiç aklımdan çıkarmadım." diye konuştu.

Başkan Yavaş; "Bu anlayışımı yakın arkadaşlarıma da sıkı sıkı tembihledim. Gerçekten de öyle çalıştık ve semeresini alıyoruz. Nereden biliyorsunuz? diye sorarsanız; çünkü her yerde bize dua eden vatandaşlarımızın sıcak ilgisiyle karşılaşıyoruz." dedi.

"HİÇ KİMSEYİ, HİÇBİR PARTİYİ, HİÇBİR İSMİ KENDİME RAKİP OLARAK GÖRMÜYORUM"

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmesi sorulan Başkan Yavaş, şunları söyledi:

"Birkaç ay sonra seçim var. Ama biz yeni seçilmiş gibi, aynı heyecanla çalışıyoruz. Asla rehavete kapılmadık. Dürüst şekilde çalıştığımız için, halka yakın olduğumuz için, onların dertleriyle hemhal olup çözdüğümüz için önümüzdeki seçimlerden hiçbir şüphemiz yok. Çünkü biliyorum ki Türk halkı ahde vefalıdır. Yıllardır çözülmeyen dertlerini hallettiğimiz Ankaralılar başkasına oy vermez. Tabii ki bana oy vereceklerinden adım gibi eminim. Bundan asla şüphem yok. Bu sebeptendir ki Ankara’da karşıma kimin aday çıkacağı önemli değil. Ankaralıların güvenini kazanmış bir kişi olarak karşıma kim çıkarsa çıksın kazanan ben olacağım. Hiç kimseyi, hiçbir partiyi, hiçbir ismi kendime rakip olarak görmüyorum."

"VATANDAŞLARIMIZIN DUASINI ALMAK BİZİM İÇİN EN BÜYÜK ÖDÜL"

Ankara’da 200 bin dar gelirli aileye her ay 40 kaleme yakın alanda sosyal yardımlar yaptıklarını söyleyen Başkan Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankara il sınırları içinde yaşayan ekonomik sıkıntı içerisindeki vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarından olan gıda ve temizlik malzemesi, yakacak, ekmek, eğitim (bot-kaban, çanta, kırtasiye) ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu vatandaşlarımıza her ay birer kilo et parası yatırıyoruz. 500 lira doğal gaz ücretlerini yatırıyoruz. 8-10 bin çocuğumuzun servis ücretlerini ödüyoruz. 15 bin öğrencimizin kantin parasını bile ödüyoruz. Göreve geldiğimizde Ankara’da 1 köyün suyu yok diye biliyorduk baktık ki yüzlerce köyün suyu yok. Buralara su getirdik, yollarını yaptık. Vatandaşlarımızın duasını almak bizim için en büyük ödül oluyor."