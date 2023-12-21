Seçim öncesi 'Milliyetçiler Mansur Yavaş'ı seviyor' analizi

Kaynak: Haber Merkezi
Seçim öncesi 'Milliyetçiler Mansur Yavaş'ı seviyor' analizi
Yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığıyla ilgili seçim öncesi yapılan analizlerde halkın Mansur Yavaş’ı istediği ön planda.

Yerel seçimlere az bir vakit kaldı. Partiler çalışmalarına son sürat devam ediyor. Adaylar ilgili art arda açıklamalar da geliyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, 2024 yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un aday gösterilmek istenmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Cumhur İttifakı’nın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak göstermek istemesinin perde arkasında neler yattığı ortaya çıktı.

İddialara göre, Cumhur İttifakı, milliyetçi-muhafazakâr seçmen yapısının oyunu konsolide etmek istiyor.

Z KUŞAĞI VE VATANDAŞ MANSUR YAVAŞ'I İSTİYOR

Cumhur İttifakı’nın yaptırdığı çalışmalarda ise “Yavaş’ın, 14 Mayıs seçimleri öncesinde cumhurbaşkanı yardımcılığı dışında” kamuoyunda çok görünür olmadığı ve “bu durumun Yavaş’a olan güveni artırdığı” kaydediliyor.

Ankara’daki Z kuşağın özgürlüktenj yana oldğu ve gençlerin AKP’li bir isim belediye başkanı olursa özgürlük alanımız kısıtlanır” şeklinde düşünce içerisinde olduğu belirtiliyor.

Öte yandan seçmen yapısında da “Yaşamımıza dokunmasınlar algısı yüksek” görüşleri olduğu belirtiliyor.

o2yhi5qerkclr4vlzvqe-q.webp

ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Mansur Yavaş, yerel seçimlerde Ankara için yeniden aday olduğunu açıklamıştı.

Yavaş, "Ankara halkından kazandığımızı yine Ankara halkına harcamak en büyük projemiz demiştik. Söz verdiğimiz gibi Ankara halkına hesap vereceğiz. Belediyecilikte devrim yaptığımız birçok uygulama var. Bunları da kamuoyuyla paylaşacağız. Bazılarıyla dünya çapında ödül de aldık. Ankara'nın dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik. Artık belediye meclisinde gördüklerimizi görmek istemiyoruz. Ankara halkından mecliste çok sayıda belediye başkanlığını bize vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yavaş, 2019’da yapılan yerel seçimlerde yüzde 51 oy ile ABB Başkanı seçilmişti.

İlgili Haberler
Mansur Yavaş'tan Akşener'e 'korkaklık' yanıtı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan Yeniçağ’a ziyaret
'Ankaragücü küme düşürülecek' iddiası Mansur Yavaş'ı çileden çıkardı
'Ankaragücü küme düşürülecek' iddiası Mansur Yavaş'ı çileden çıkardı
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması
Son Haberler
Büyükekşi'nin ne zaman görevden alınacağını açıkladı. Şerafettin Tilki yazdı Spor
Büyükekşi'nin ne zaman görevden alınacağını açıkladı. Şerafettin Tilki yazdı
Çocuklardaki ölümcül tehlike ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Çocuklardaki ölümcül tehlike ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Brent petrolün varil fiyatı 79,67 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 79,67 dolar
Türk Eczacılar Birliği Başkanı’ndan kritik açıklama: “İlaç yokluklarının sorumlusu eczacılar değildir” Gündem
Türk Eczacılar Birliği Başkanı’ndan kritik açıklama: “İlaç yokluklarının sorumlusu eczacılar değildir”
Abromoviç İstanbul’da kebap ve kanat yedi 85 bin TL hesap ödeyip 175 bin TL bahşiş dağıttı Dünya
Abromoviç İstanbul’da kebap ve kanat yedi 85 bin TL hesap ödeyip 175 bin TL bahşiş dağıttı
Türk Hava Yolları 11 seferini iptal etti Gündem
Türk Hava Yolları 11 seferini iptal etti
“Evlatlıkla evlenilebilir” demişti, Erdoğan’ın elinden bilim ödülü aldı Gündem
“Evlatlıkla evlenilebilir” demişti, Erdoğan’ın elinden bilim ödülü aldı