Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Banaz Belediyesi iş protokolü imzalayacak

YENİÇAĞ / UŞAK / HÜSEYİN DEMİR

Mansur Yavaş’ın ziyaretinde CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım, İl başkanı Sevinç Yazgan, İlçe Başkanı Erdoğan Atasoy, Kızılcasöğüt Belediye Başkan Adayı Refik Tuncay’ında hazır bulunduğu tolantıda Etem Erdem Yerel seçimler öncesi ziyaret ettiği Yavaş’tan tam destek alırken, Banaz için hazırladığı projeler ise büyük beğeni topladı.

Projeler ve yerel seçimler hakkında fikir alışverişinde bulunan Yavaş ve Erdem, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuldu.

“İŞ PROTOKOLÜ İMZALANACAK”

Erdem, Yavaş ile yaptığı görüşmenin ardından şu ifadeleri kullandı “Ankara’da yapılan projeler esasında kendilerinin çalışmalarını örnek alacağız, başkanlığımız döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği protokolü imzalayacağız.

Asgari ücretin altında emekli maaşı alan ve ihtiyaç sahiplerine yönelik olan projelerimizin benzer farklı modelleri Başkanım Mansur Yavaş tarafından gerçekleştirildi. Bu planlama ve fikir konusunda yaptığımız toplantımızda başkanımdan tam destek sözü aldık.” dedi.

"SEVGİLİ BANAZLILAR ETEM BAŞKAN BANA BENZİYOR"

"Sevgili Banazlılar gördüğünüz gibi Etem Başkanım bana benziyor" diye esprili bir şekilde sözlerine başlayan Yavaş, şu şekilde devam etti. “İnşallah Etem Başkanımın Başkanlığı sürecinde Banaz’a yapılacak olan hizmetler Ankara’da olduğu gibi olacak.

Ben kendisine her konuda destek olacağımın sözünü veriyorum. Başkanımızı seçtikten sonra biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yapacakları projelerin hepsine destek çıkacağız. Bu ziyaretten dolayı Etem başkanıma teşekkür eder tüm Banazlılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Erdem, misafirperverliklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Sayın Mansur Yavaşa teşekkür edip kendilerini en kısa zamanda Banaz’da ağırlamaktan şeref duyacağını sözlerine ekledi.