﻿Ankara Büyükşehir'den başkente 12 yeni yaya üst geçidi

ANKA'da yer alan haberde ABB, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yurttaşların güvenli şekilde yolun karşısına geçebilmeleri için kente yeni yaya üst geçitleri yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler, 2023 yılı içinde toplamda 12 adet asansörlü yaya üst geçidini, Ankara’ya kazandırmayı hedefliyor. Trafiğin hızlı ve yoğun olduğu caddelere yapılacak üst geçitlerle, bisiklet sürücüleri, engelli yurttaşlar ve yayaların ulaşım güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.







Celal Bayar Bulvarı üzerinde bulunan Maltepe Pazarı önündeki üst geçit yapım çalışmalarını inceleyen Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Turan Söylemez, “Ankara’da trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin çok olduğu yerleri tespit ederek bu bölgelerde toplam 12 adet yaya üst geçit inşasına başladık. Şehrimizin modern görünümüne yakışır, yayalarımızın güvenli bir şekilde seyahatlerini sürdürebilecekleri üst geçitlerin hepsini 2023 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.