Ankara Haymana SYDV geçici personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Ankara Haymana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 geçici işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmuş olmak

4 yıllık Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler Bölümleri)

Son iki yıl geçerliliği olan KPSS 2021-2022 yılı puanlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

Müracaat koşullarına ek olan başvuru şartları istenmekte olup, ayrıntılı olarak ilan metninde yer almaktadır

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvurularını internet ortamında "T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün vakıfilan internet adresinden yapılacaktır. Başvurular "Ön Başvuru Niteliği" taşıyacak olup, özel şartlar bölümünde istenilen evraklar süresi içerisinde teslim edilmeden adaylar mülakata çağırılmayacaktır.