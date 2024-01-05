Ankara-İzmir arası 3.5 saate inecek! Tarih verildi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa’ya giderek yapımına yeniden başlanan Gördes-Akhisar karayolunu inceledi. Bakan Uraloğlu, incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu yolun tamamlanmasıyla 50 dakika süren Akhisar-Gördes arası mesafenin 11 dakika kısalarak 39 dakikaya düşeceğini ifade ederken, Ankara-İzmir Hızlı tren projesinin de tamamlanacağı tarihi açıkladı.

Uraloğlu, yüzde 60’dan fazlası tamamlanan 2026 yılında tamamlanacağını ifade etti.

"HIZLI TRENLE 3.5 SAATE İNECEK"

“Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Manisa’yı da hızlı tren ile tanıştıracağız." diyen Bakan "Yapım çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Altyapı yapım çalışmalarında yüzde 62,9 fiziksel ilerleme sağladık. Kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri de hızla sürüyor. İnşallah 2026 yılı içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız. Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir mevcut demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye seyahat süreside 14 saatten 3,5 saate düşecek." diye konuştu.

Ankara-Manisa arası seyahat süresinin de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşeceğini belirten Uraloğlu, "21 yıldır olduğu gibi, 2024 yılında da yenilikçi projelerle, sürdürülebilir çözümlerle ve teknolojinin gücünü kullanarak, ülkemizin ulaşım altyapısını daha da güçlendireceğiz. Manisa’mızda AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliği ile hizmetlerimize yenilerini katacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ki Manisa’ya hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve Manisa’yı geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Bakanlık olarak planladığımız her bir projemizin Manisa’nın ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini katbekat artıracağına inanıyoruz. Başta Akhisar-Gördes Yolu olmak üzere ulaştırma yatırımlarını yakinen takip edeceğiz. Kazasız belasız çalışmalar diliyorum.” dedi.