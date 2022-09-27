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Ankara Keçiören’de icradan satılık daire

T.C. Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Ankara Keçiören'de 3+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 10:21
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Ankara Keçiören’de icradan satılık daire

Ankara Keçiören’de icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Ankara İli, Keçiören İlçesi, Şehit Kubilay Mahallesi, Karakeçili Caddesi, 1798. Sokak üzerinde yer alan 1 nolu apartmanının bulunduğu yere rastlayan 3 nolu taşınmaz tapu kaydında Ayvalı Mahallesi 34414 ada, 1 parsele kain, 829,00 m2 yüzölçümlü, 882/11606 arsa paylı,zemin kat 3 nolu konut vasıflı taşınmaz ana binasında asansör bulunduğu, açık ve kapalı otoparkın mevcut olduğu, taşınmazın fiili durumunun antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyn duş, wc ve 1 adet balkondan müteşekkil, ısınmanın kombi ile sağlandığı balkon dahil 90,67 m2 kullanım alanlı, balkon alanının 3,80 m2 olduğu hali hazırda kiracının oturduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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