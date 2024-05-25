Kızılcık Şerbeti 65. bölüm fragmanı yayınlandı. İlişkileri ortaya çıkıyor

Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi değerli oyuncuların rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin heyecanla beklenen 65. bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu.

Melis Civelek'in kaleminden çıkan ve Ketche'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı gibi isimler yer almakta.

Bu isimlere; Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan gibi yetenekli oyuncular eşlik ediyor.

Fatih, Doğa'nın tekrar bir araya gelme koşulunu yerine getirme konusunda zorlanıyor ve zor günler onu bekliyor.

Rüzgar'ın Abdullah ile yaptığı konuşma, Nursema'yı zor bir duruma sokuyor. Abdullah, kızının televizyon kanalında çalışmasına kesinlikle izin vermiyor.

Rüzgar ise işlediği hatanın farkına varıyor, fakat iş işten geçmiş oluyor.

Çimen, şirkette Kıvılcım'ın asistanı olarak işe başlıyor. Kıvılcım ve Çimen'in şirketteki varlığı, Abdullah ve Ömer arasındaki gerilimi artırıyor.

Nilay ise kendi adını verdiği krem ürününün üretim sürecini yakından takip ediyor.

Kıvılcım ve Ömer'in Ünal ailesini evlerine yemeğe davet etmeleri beklenmedik bir sürprizle sonuçlanıyor.

Nursema'nın bir ödül alması için Ünallar, törene birlikte katılıyor. Pembe, kızını tekrar evlendirmek için çaba sarf ediyor, ancak tüm girişimleri Nursema tarafından engelleniyor.

Pembe ve Görkem arasındaki gerginlik, Nilay'ın da dahil olmasıyla daha da büyüyor.

SHOW TV'de büyük ilgiyle takip edilen Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, 31 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelecek!