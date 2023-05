Ankara Kent Konseyi Başkanı: Cumhuriyetin 100'üncü yılında Ankara için 100 Tavsiye kararı aldık

Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) başkanlığını 'Katılımın yüzü Cumhuriyet'in kalbinde' sloganıyla devralan Ankara Kent Konseyi, deprem felaketi nedeniyle ertelenen 5. Olağan Seçimsiz Genel Kurulu'nu, E-Genel Kurul olarak dijital ortamda gerçekleştirdi. Genel Kurula Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeleri ile çalışma grubu sözcüleri ve bileşenler katıldı.

Genel kurulda konuşan Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ilklere imza atan Ankara Kent Konseyi'nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından akredite edilen çevrimiçi genel kurul sistemi ile bir araya gelerek bir ilke daha imza attığını söyledi. Depremlere, yangınlara ve pandemiye rağmen 4'üncü yılda 5'inci kez genel kurulda bir araya geldiklerini vurgulayan Yılmaz, Ankara'nın şairlere ilham olmuş, romanlarla hikâyesini paylaşmış bir kent olduğunu belirtti.

'ORTAK AKLIN GEREĞİNİ YAPTIK'

4 yıl önce 234 üye ile 29 Haziran 2019’da ilk genel kurulu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “kenti yönetmek için 6 milyon insanın aklına ihtiyacım var" diyerek yaptığı çağrı üzerine gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"234 genel kurul üyesinden bugün 1800’ü aşkın üye kurum, kuruluşun yer aldığı, katılımcı kültürün merkezi, kalbi, ruhu haline gelen bir kent konseyi olduk. Üye başvurularını hiçbir zaman bir süzgece tabi tutmadık. Kente aidiyet duyan herkes Ankara Kent Konseyi’nde yer buldu. Katkı yaptı. Katılımcılık hususunda herhangi bir makam kaygısı olmadan sadece emeğin öne çıktığını hiyerarşisi olmadığını, sadece kent konseyinin var olduğu gören 5000’nin üzerinde adanmış gönüllü, 26 Çalışma Grubumuz, 32 Alt Çalışma Grubumuz ve 5 Meclisimiz ellerinden gelen bütün gayretleri göstererek Başkente katkı sundular. Ankara Kent Konseyi olarak her faaliyetimizde kent aidiyetini arttırmak, Ankara’nın marka değerini yükseltmek, katılımcı demokrasiyi kentin tamamına yaymak, başkent kimliği ile Ankara’nın kadim 5000 yılını gün ışığına çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya gayret ettik. 4 yıllık süre içerisinde ülkemiz sel, yangın afetleri ve son olarak hepimizi büyük bir yasa boğan deprem felaketini yaşadı. Ülkemiz her yardımlaşmaya ve bütünleşmeye ihtiyaç duyduğunda bütün bileşenlerimiz ile hücreleri örgütlü bir toplum olarak mili mücadelenin karargahı olan Ankara, her doğal afette iyiliğin karargâhı oldu. Kurum ve kuruluşlarla yarışa girmeden, kişiler üzerinden değil kurumsal olarak kentin sorunları hakkında sorumluluk aldık. Ortak aklın gereğini yaptık. Kamplaşmadan uzak durduk. Vasatı değil, liyakati örgütledik"

'4 YILDA 910 ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİK'

Partisi Ankara, enerjisi 6 Milyon, gücü ortak akıl, parolası katılımcı demokrasi olan Ankara Kent Konseyi'nin bu adanmışlık ruhu ile başarılı işlere imza attığını ifade eden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ruh ve inanç ile büyük felaketin birinci dakikasından itibaren sağına ve soluna bakmadan yardıma koşan gençlik meclisimizin binlerce üyesi yüzlerce bileşenimiz büyük bir dayanışmayı örgütlediler. Bir delikli kuruşa dokunmadan on binlerce yurttaşa yardım gönderdiler. Koliler altında karınca olduk kardeş olduk, farklı disiplinlerle bir araya geldik. Spordan Kültür-Sanata, Çalıştaylardan Akademik Toplantılara, Farkındalık Çalışmalarından Sektör Toplantılarına 4 yıllık süre zarfında dile kolay 910 etkinlik gerçekleştirdik. Bütçesi ve tüzel kişiliği olmayan bir yapıdan bahsedeyim. Ruhunu, enerjisini, kendisinden alan bu yapı 4 yılda 910 etkinliğe imza attık. Katılım kültürünü dayanışmayı dağa taşa duyurduk. Etkinliklerimizin basın yansımaları neticesinde 7 Milyon 360 bin haber içeriği etkileşimi aldık. Sosyal medyada içerik oluşturma, paylaşımlar ve farkındalıklardan bahsetmiyorum. 26 Çalışma Grubu ve 5 Meclisimiz 2025’ün üzerinde toplantı gerçekleştirdiler. Ankara Kent Konseyi kentin her meselesini, bütün disiplinlerin aynı masa etrafında buluştuğu toplantılarda 7000 saat konuşarak çözüm aradı, tavsiye kararları hazırladı"

ADAYLARA ÇAĞRI

Ankara'yı Gazi Mecliste temsil etmek üzere aday olan milletvekili adaylarına seslenen Yılmaz, "Mazlum milletlerin başkenti, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikametgâhı, Atatürk’ün eseri, Cumhuriyetin imar ettiği bu kent her milletvekilinden hizmet beklemektedir. Turizmden kültür sanata, üretimden istihdama, gençlik politikalarından kent mimarisine, kültürel miras alanlarından tarihi dokulara kentimiz gelişmeyi, büyümeyi, 100'üncü yılda ayağa kalkmayı beklemektedir. Bu sebeple Ankara’ya gelip bir yemek yemeden, bir gece konaklamadan Anıtkabir’i ziyaret edip; Kapadokya’ya, Safranbolu’ya giden turistleri, kentin ekonomisine kazandıramamayı dert edinmedikçe, Nallıhan’daki kuş cennetini turizme kazandırmak için emek harcamadıkça, Hacı Bayram-ı Veli ile Agustus Tapınağının asırlarca sırt sırta vererek gösterdikleri dayanışmayı, politik sebeplerle terk edip, kenti kamplaşmaya zorladıkça, Şereflikoçhisar’da yer alan Tuz Gölü’nü, Kızılcahamam’ı yeşil örtüsüyle süsleyen Soğuksu Milli Parkı’nı, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan kentimizin tarihini 5000 yıl önceye götüren Polatlı’daki Gordion Antik Kentini, kentin ekonomik gücüne lokomotif yapmadığınız sürece Ankara’ya hizmet etmeniz mümkün değildir. Ankara’nın yatırımlarını, projelerini en az kendi memleketiniz kadar takip etmediğiniz sürece bu kente hizmet etmeniz mümkün değildir. Sessiz şehir unvanı alan Güdül’ü, kentin turizm markası Beypazarı’nı, kalkınmayı bekleyen kentin dezavantajlı bölgelerini dert edinmediğiniz sürece bu kente hizmet etmeniz mümkün değildir. Yaş ortalaması 33 olan Ankara’yı spor tesisleri, kültür ve sanat alanları, etüt merkezleri ile donatmadığınız sürece bu kente hizmet etmeniz mümkün değildir. Ankara’ya yurt dışından direkt uçuş sayısını arttırmaya emek harcamadığınız taktirde, keşfedilmeyi bekleyen yeni destinasyon alanlarını turizme kazandırmadığınız sürece bu kente hizmet etmeniz mümkün değildir" dedi.

109 TAVSİYE KARARI ALINDI

İçişleri Bakanlığı onaylı "Pirameet STK" E-Genel Kurul yazılımı ile dijital ortamda çevrimiçi olarak gerçekleştirilen genel kurulda, divan heyeti seçildi, yürütme kurulu faaliyet raporu görüşüldü, meclis ve çalışma grubu sözcüleri sunum yaptı. Genel kurulda, Cumhuriyetin 100'üncü yılında 109 tavsiye kararı alındı.