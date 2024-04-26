Çocuk gelin skandalı: Kızını 100 bin TL’ye sattığı ortaya çıktı

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Çocuk gelin skandalı: Kızını 100 bin TL’ye sattığı ortaya çıktı
Esra Erol'da da şoke eden bir olay yaşandı. Kızı Berfin'in kaçırıldığını belirten anne Songül, Erol'dan yardım isterken kızını 100 bin TL karşılığında sattığı ortaya çıktı.

ATV’de yayınlanan ‘Esra Erol’ programında skandal bir olay yaşandı.

Kuzeni Cuma tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü 15 yaşındaki kızı Berfin'in bulunması için programa başvuran anne Songül'ün anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi.

Esra Erol'da şoke eden çocuk gelin skandalı! Kızını 100 bin TL'ye sattığı ortaya çıktı

Ancak programın ilerleyen dakikalarında ise gerçekler bambaşka çıktı.

STÜDYODA HERKES ŞOKE OLDU

Songül ile eşinin kızları Berfin'i 100 bin TL başlık parası karşılığında sattığını iddia eden amca, delil olarak da yayına bir video sundu.

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Berfin'in babası ile bir akrabasının yer aldığı video 15 yaşındaki çocuk için pazarlık yapıldığı görüldü.

O anlar stüdyoda yer alan seyircileri şoke etti.

Öte yandan yine tarafların kendi aralarında yaptığı sözde ‘satış sözleşmesi’ de yayına yansıdı.

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