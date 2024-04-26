Kardeşler arasında silahlı 'patates başağı' çatışması

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde yaşayan Cabbar K., akşam saatlerinde ablası Hatice K. ve ablasının kayınpederi Veysel K. ile ‘patates başağı’ paylaşımı nedeniyle tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 100 metre arayla aynı sokak üzerinde oturan kardeşler arasında tabanca ve tüfekli çatışma çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Gözüne saçma isabet eden Hatice K., ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşi Vahap K. ve kayınbiraderi Çınar K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı

Silahlı çatışma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilişkin soruşturma başlattı.