Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi alınacaktır.



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