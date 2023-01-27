Ankara merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin 'kamu mahrem' yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 'mahrem imam'lar ile operasyonel GSM hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisakları tespit edilen; 4'ü görevde, 6'sı ihraç, 2'si istifa olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

(Kaynak: DHA)