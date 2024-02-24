Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: İHA
Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Ankara ve Aksaray'da eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen 14 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı; operasyonda 3 bin 200 gram uyuşturucu madde, 28 uyuşturucu içme aparatı, 14 telefon, 1 muşta ve 9 bin 890 lira ele geçirildi.

Ankara ve Aksaray'da uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin faaliyetlerini belirlemek için 3 aylık titiz bir teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Operasyon, Ankara ve Aksaray'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Ekipler, operasyon kapsamında 16 farklı adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda toplamda 3 bin 200 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Ayrıca, 28 adet uyuşturucu içme aparatı, 14 adet telefon, 1 adet muşta ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 890 lira da bulundu ve el konuldu.

Operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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