Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Ankara ve Aksaray'da uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin faaliyetlerini belirlemek için 3 aylık titiz bir teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Operasyon, Ankara ve Aksaray'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Ekipler, operasyon kapsamında 16 farklı adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda toplamda 3 bin 200 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Ayrıca, 28 adet uyuşturucu içme aparatı, 14 adet telefon, 1 adet muşta ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 890 lira da bulundu ve el konuldu.

Operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.