Ankara Şereflikoçhisar’da icradan müstakil ev

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara İl, Şereflikoçhisar İlçe, BÜYÜKDAMLACIK Mahalle/Köy, 214 Ada, 6 Parsel, Taşınmaz üzerinde 5-10 yıllık betonarme çoban evi var, taşınmaz 34 m² olarak ölçülmüş, ön kısmında 10 m² sundurma var. toplamda 44 m²'dir. Giriş tek bölüm, banyo olarak kullanılmakta, girişte mutfak var, giriş demir doğrama kapı, banyo kapısı ve pencereler ahşap, yerler mozaik kaplı, bina dış ve iç sıva üzeri boyalı, mutfak tezgah mermer, alt kısmında dolaplar var, taşınmazın çatısı yok.

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