﻿Ankara Sincan’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara İl, Sincan İlçe, SELÇUKLU Mahalle/Köy, 975 Ada, 10 Parsel, D BLOK 2.KAT 9 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmazın yakın çevrede aynı yıllarda inşa edilmiş konut imarlı yapılar mevcut olup, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Ana Taşınmaz Özellikleri; Bina; 1 bodrum + zemin + 3 kattan oluşmaktadır. Bina 5katlı, 12 bağımsız bölüm içermektedir. Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz mesken nitelikli ve ana yapının 2. Katında yer almaktadır. Taşınmaz batı ve güney olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmaz projesine ve mahalinde göre; 104 m² net, 132 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz bodrum katında 4 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı ve bakımlı durumdadır.

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