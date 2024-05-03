Üç aylık köpek acımasızca terk edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Üç aylık köpek acımasızca terk edildi
Kaliforniya'da üç aylık yavru köpek, sahibi tarafından acımasızca terk edildi. Terkedilen köpek, aracın arkasından metrelerce koştu.

ABD'deki bir köpeğin üzünlü hikayesi, insanların yüreklerini burktu. Kaliforniya eyaletinde bir otoparkta terkedilen üç aylık köpek, sahibinin arabasının arkasından kilometrelerce koşarak ona yetişmeye çalıştı. Güvenlik kameraları, köpeğin sahibinin acımasızsa uzaklaştığını ve onu terk ettiğini açıkça gösteriyor.

Sahibinin arkasından koşan yavru köpek bir arabanın altında kalmaktan da kıl payı kurtuldu. İzleyenlerin yüreklerini sızlatan bu görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yürek burkan görüntüler üzerine harekete geçen yetkililer, yavru köpeğin güvenli bir yere götürüldüğünü bildirdiler.

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