Ankara sular altında kaldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yoğun yağış sonrası yollar göle dönerken, bazı iş yeri ve evi de su bastı. Yine yağmur sebebiyle halı sahadaki çocuklar da yağış nedeniyle mahsur kaldı.

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Ankara Keçiören'de akşam saatlerine doğru sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

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Sağanak ile birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

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Bir sürücü, göle dönen yolda kalan otomobilinin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Sürücü, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağış nedeniyle mahalle arasında bulunan halı sahayı da su bastı.

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Ankara sular altında kaldı 5

Bu sırada halı sahada futbol oynayan çocuklar, mahsur kaldı. Çocuklar, çevredekiler tarafından halı sahanın su dolan girişine meyve kasaları ile yol yapılarak kurtarıldı.

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Ankara sular altında kaldı 6

Sağanak nedeniyle ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Belediye ekipleri de biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

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