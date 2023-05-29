Çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Meteoroloji'den yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Türkiye genelinden gelen kuraklık haberlerinden sonra yağmur yağışı sevindirici olsa da kuvvetli sağanak, yol açtığı sel baskınları ile maddi ve manevi zarara neden olabiliyor. Yaz aylarına az bir süre kala yetkililer, beklenen şiddetli yağış öncesinde dikkatli olunması konusunda vatandaşlara yeni bir uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini açıkladı.

Vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyaran Meteoroloji’nin açıklaması şu şekilde:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 30.05.2023 Salı günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin iç kesimleri, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli), İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Konya, Çankırı ve Eskişehir'in doğusu), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri ve Çorum) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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