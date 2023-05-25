Ankara’yı sel aldı. Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollar suyla dolarken, araçlar ilerleyemedi.

Ankara’yı sel aldı. Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Etimesgut'ta öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çevredekiler ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar da suda kaldı.

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VALİLİKTEN UYARI

Ankara Valiliği de kentin kuzey ve batısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyardı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi ve meteoroloji radarından alınan son verilere göre; Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Başkent'te etkili olan sağanak ulaşımın yanı sıra ev ve iş yerlerini de olumsuz etkiledi. Kentin batısında kuvvetli olan sağanak nedeniyle pek çok yerde su baskınları meydana geldi. Esnaf, kova ve leğenlerle dükkanlarına dolan sel suyunu tahliye etmeye çalıştı. Belediye çalışanları da iş makineleri ile tıkanan tahliye hattını onarmak için çalışma başlattı. İstanbul Yolu Metro İstasyonu'nu da su bastı.

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(Kaynak: DHA, İHA)

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